Передано в суд дело рязанки, зарезавшей сожителя
В ночь на 26 февраля 2020 года в квартире на улице Островского женщина поссорилась со своим сожителем и два раза ударила его кухонным ножом. От полученных травм 48-летний потерпевший скончался на месте.
Передано в суд дело рязанки, которая зарезала своего сожителя, сообщил сайт региональной прокуратуры.
В ночь на 26 февраля 2020 года в квартире на улице Островского женщина поссорилась со своим сожителем и два раза ударила его кухонным ножом. От полученных травм 48-летний потерпевший скончался на месте.
Позже был опубликован следственный эксперимент, на котором подозреваемая показала, как убила мужчину.
Злоумышленнице грозит от шести до 15 лет лишения свободы.