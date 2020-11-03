Передано в суд дело рязанки, зарезавшей сожителя

В ночь на 26 февраля 2020 года в квартире на улице Островского женщина поссорилась со своим сожителем и два раза ударила его кухонным ножом. От полученных травм 48-летний потерпевший скончался на месте.

Передано в суд дело рязанки, которая зарезала своего сожителя, сообщил сайт региональной прокуратуры.

В ночь на 26 февраля 2020 года в квартире на улице Островского женщина поссорилась со своим сожителем и два раза ударила его кухонным ножом. От полученных травм 48-летний потерпевший скончался на месте.

Позже был опубликован следственный эксперимент, на котором подозреваемая показала, как убила мужчину.

Злоумышленнице грозит от шести до 15 лет лишения свободы.