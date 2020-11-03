Очевидец ДТП на Куйбышевском шоссе заявил, что скорая «летела» без сирены

ДТП произошло во вторник, 3 ноября. Столкнулись скорая и «ВАЗ-2110». В полиции рассказали, что по предварительной информации, скорая ехала с одновременно включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. Пострадали три человека.

Очевидец ДТП на Куйбышевском шоссе, в котором пострадали три человека, рассказал корреспонденту РЗН. инфо, что у машины скорой помощи не был включен звуковой сигнал.

«Я стоял на светофоре во время аварии. У скорой не была включена сирена. Она летела на красный и столкнулась с машиной. Само столкновение я не видел, но услышал грохот. Многие машины остановились, водители включили аварийку и пошли смотреть, что произошло. Кто-то ходил и снимал все на телефон», — рассказал мужчина.

Рязанец отметил, что проблесковые маячки у скорой включились после столкновения.

Напомним, что ДТП произошло во вторник, 3 ноября. Столкнулись скорая и «ВАЗ-2110». В полиции рассказали, что по предварительной информации, скорая ехала с одновременно включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. Пострадали три человека.

Накануне в городе произошла смертельная авария с участием реанимобиля. Медики везли в больницу пациента с тяжелой формой коронавируса. Позже он умер.

В ДТП пострадали еще четверо человек, в том числе фельдшер.