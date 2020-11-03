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Общий объем производства высокоэкологичного бензина марки «Евро-6» на Рязанском НПЗ превысил 1 млн тонн
Топливо «Евро 6» содержит меньше серы, бензола и ароматических углеводородов, что способствует снижению коррозионной активности, приводит к уменьшению на 30% токсичности выхлопных газов. Применение бензинов «Евро 6» позволяет сократить количество отложений на впускных клапанах автомобиля на 12,5%, в камере сгорания двигателя — на 12,7%.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, крупнейший нефтеперерабатывающий актив НК «Роснефть», произвела уже более 1 млн тонн бензина марки «Евро 6» с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами. Продукция завода в настоящее время отгружается в Московскую, Рязанскую, Тульскую, Калужскую области, а также в Краснодарский край.

«Роснефть» как экологически ответственная компания постоянно совершенствует производство высокотехнологичных видов нефтепродуктов. Выпуск и реализация бензина АИ-95-К5 «Евро 6» является вкладом компании в защиту окружающей среды.

Автомобильный бензин «Евро 6» относится к эталонному топливу с точки зрения его улучшенных экологических и эксплуатационных свойств по сравнению со стандартными видами топлива. Топливо «Евро 6» содержит меньше серы, бензола и ароматических углеводородов, что способствует снижению коррозионной активности, приводит к уменьшению на 30% токсичности выхлопных газов. Применение бензинов «Евро 6» позволяет сократить количество отложений на впускных клапанах автомобиля на 12,5%, в камере сгорания двигателя — на 12,7%.

Полномасштабное производство нового топлива в Рязанской НПК стало возможно благодаря успешной реализации программы модернизации. В 2019 году на заводе завершилась модернизация установки каталитического риформинга и увеличен объем товарно-сырьевого парка предприятия. В частности, введены в эксплуатацию новые резервуары, оснащенные современными системами дистанционного управления и сохранения качественных характеристик нефтепродуктов. Для улучшения характеристик топлива разработана новая технология производства и установлены более жесткие требования по его шести основным показателям.

Благодаря изменению технологии изготовления топлива, в том числе компонентного состава, компания сумела разработать уникальный алгоритм производства, который позволил не только существенно улучшить экологические характеристики бензина, но и сделать это без ущерба для себестоимости производства.

Действующая программа инновационного развития НК «Роснефть» направлена на замещение импортных технологий в производстве высококачественных нефтепродуктов. В настоящее время уже четыре установки предприятия работают на российских катализаторах. Переход на отечественный продукт позволяет Рязанской НПК обеспечить стабильный рост производства высококачественной продукции и повысить его эффективность.

Справка:

Для улучшенных бензинов «Роснефть» установила более жесткие требования по шести основным показателям. В бензинах марки «Евро 6»:

  • меньше серы, что снижает коррозийную активность и улучшает экологические свойства;
  • меньше бензола и, следовательно, ниже токсичность выхлопных газов;
  • меньше олефиновых углеводородов, которые при сгорании образуют в двигателе нагар;
  • меньше содержание ароматических углеводородов, что также позволило уменьшить образование нагара на внутренних частях двигателя;
  • меньше концентрация смол;
  • выше стабильность топлива при хранении.

Автомобильный бензин «Евро 6» содержит меньше серы (на 20-40%), бензола (не более 0,8%) и ароматических углеводородов (не более 32%), что способствует снижению коррозионной активности, приводит к уменьшению токсичности выхлопных газов.

Применение бензина «Евро 6» снижает содержание наиболее токсичных соединений в выхлопных газах автомобиля, таких как угарный газ, различные углеводородные соединения, оксиды азота.

Высокие эксплуатационные характеристики бензинов «Евро 6» были подтверждены заключением Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти (ВНИИ НП). По результатам квалификационных и стендовых испытаний эксперты ВНИИ НП рекомендовали бензины «Евро 6» с улучшенными экологическими свойствами к производству и применению в автомобильной технике.

Бензин «Евро 6» стал лауреатом в номинации «Продукция производственно-технического назначения», а также стал одним из 100 лучших товаров России, получив диплом «Золотая сотня».

Рязанская НПК постоянно совершенствует свою деятельность с учетом требований российских и международных стандартов. На сегодня завод аккредитован по пяти международным стандартам.