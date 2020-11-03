Николай Любимов поручил восстановить дорогу в Ряжском районе

Выяснилось, что на шестом километре участка региональной автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород» рядом со строительством путепровода подрядчиком ведется несанкционированное строительство примыканий к региональной трассе.

Во вторник, 3 ноября, Николай Любимов поручил отремонтировать дорогу в Ряжском районе, которая разрушилась из-за строительства путепровода. Об этом губернатор заявил в ходе заседания регионального правительства.

Любимов сообщил, что от жителей Ряжского района поступает много жалоб на строительство путепровода. Выяснилось, что на шестом километре участка региональной автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород» рядом со строительством путепровода подрядчиком ведется несанкционированное строительство примыканий к региональной трассе.

Губернатор отметил, что разрешение на эти действия подрядчиком получено не было, не утверждались и проекты.

«Подрядчик строит примыкания таким образом, что дорожное покрытие, обочины, откосы на автодороге нарушены. Это препятствует проезду автотранспорта и проходу пешеходов», — сообщил Любимов.

По его словам, проведение этих работ нужно остановить, чтобы люди могли спокойно проезжать по региональной дороге.

«Подрядчику надо восстановить за свой счет разрушенное покрытие автодороги», — заключил Любимов.

По его словам, дирекция дорог Рязанской области обратилась в УМВД с соответствующим заявлением. Губернатор обратился к правоохранительным органам с просьбой провести проверку по установленным фактам и случае выявления правонарушения при строительстве привлечь виновных к административной ответственности.