Названы травмы, которые получил погибший в ДТП с реанимацией рязанец

Реанимобиль вез 44-летнего пациента с тяжелой формой коронавируса.

Зампред рязанского правительства Роман Петряев назвал травмы, которые получил погибший в ДТП с реанимацией рязанец. Авария произошла 2 ноября около 16:00 на перекрестке улиц Братиславской и Гагарина.

Реанимобиль вез 44-летнего пациента с тяжелой формой коронавируса. В результате аварии больной получил открытую черепно-мозговую травму и через некоторое время скончался.

Также пострадали фельдшер и трое находившихся в Renault.

Петряев отметил, что число ДТП с участием скорых выросло по сравнению с прошлым годом. По его словам, сейчас «интенсивность работы огромная, постоянные вызовы». Зампред правительства уточнил, что водители скорых «обязательно пользуются спецсигналами и максимально осторожно ведут машин».

Отметим, что еще одна скорая попала в ДТП 3 ноября.