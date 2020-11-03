Названы дата и место прощания с рыбновским тренером по кикбоксингу

Тренера нашли повешенным 2 ноября. Полицейские при осмотре тела зафиксировали пять резаных ран в области живота.

Прощание с рыбновским тренером по кикбоксингу Андреем Жаровым строят в среду, 4 ноября. Об этом со ссылкой на родственников умершего сообщает Rybnoe.net .

Прощание с мужчиной начнется в 10:00 около дома №53 на улице Большой .где он жил. В 10:30 оно продолжится в храме на улице Базарной.

Желающих присутствовать на прощании просят надеть маски и соблюдать дистанцию.

Жаров был участником федерации К-1 в Рязани, тренером СК «Пересвет» и ФСК «Звезда» в Рыбном.

Мужчину нашли повешенным 2 ноября. Полицейские при осмотре тела зафиксировали пять резаных ран в области живота.