Названы дата и место прощания с рыбновским тренером по кикбоксингу
Тренера нашли повешенным 2 ноября. Полицейские при осмотре тела зафиксировали пять резаных ран в области живота.
Прощание с рыбновским тренером по кикбоксингу Андреем Жаровым строят в среду, 4 ноября. Об этом со ссылкой на родственников умершего сообщает
Прощание с мужчиной начнется в 10:00 около дома №53 на улице Большой .где он жил. В 10:30 оно продолжится в храме на улице Базарной.
Желающих присутствовать на прощании просят надеть маски и соблюдать дистанцию.
Жаров был участником федерации К-1 в Рязани, тренером СК «Пересвет» и ФСК «Звезда» в Рыбном.
Мужчину нашли повешенным 2 ноября. Полицейские при осмотре тела зафиксировали пять резаных ран в области живота.
Фото с сайта