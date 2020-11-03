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Названа опасность большого потребления кофе
Исследования показали, что организм людей по-разному реагирует на кофе: кто-то может выпить тройную порцию эспрессо и лечь спать, а другие от такого же количества напитка будут весь день в напряжении. В целом, люди с существовавшими ранее симптомами тревожного расстройства более чувствительны к кофеину.

Потребление большого количества кофе может сказаться на психическом здоровье. К такому выводу пришли эксперты, пишет РИА Новости.

Напиток способен обострят симптомы тревожного расстройства, считают специалисты.

Исследования показали, что организм людей по-разному реагирует на кофе: кто-то может выпить тройную порцию эспрессо и лечь спать, а другие от такого же количества напитка будут весь день в напряжении. В целом, люди с существовавшими ранее симптомами тревожного расстройства более чувствительны к кофеину.