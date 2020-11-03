Назван возраст рязанцев с диагнозом COVID-19

По состоянию на 3 ноября в Рязанской области зафиксировано 11 029 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперштаб региона. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 4643 человека.

По состоянию на 3 ноября в Рязанской области зафиксировано 11 029 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперштаб региона.

Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 4643 человека.

Коронавирус диагностирован у 3234 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 1918 человек — от 65 до 80 лет, 430 — старше 80 лет и 804 детей (двадцать семь до 1 года; пятьдесят два по 1; тридцать четыре по 2; сорок два по 3; тридцать девять по 4 года; тридцать пять по 5; сорок пять по 6; сорок по 7; сорок шесть по 8; тридцать восемь по 9; тридцать пять по 10; пятьдесят три по 11; сорок восемь по 12;сорок пять по 13; сорок шесть по 14; шестьдесят один по 15; шестьдесят семь по 16; пятьдесят один по 17 лет).