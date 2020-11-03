\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 03
Срд, 04
10°
Чтв, 05
ЦБ USD 80 -0.57 04/11
ЦБ EUR 93.34 -0.42 04/11
Нал. USD 79.05 / 81.33 16:57
Нал. EUR 92.65 / 93.4 17:03
Новости
Коронавирус
Публикации
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
2 часа назад
449
Тренд на цифровизацию. Как пандемия изменила банковскую сферу
Пандемия коронавируса и самоизоляция сильно изменили по...
5 часов назад
882
Тепловые тарифы — реальность и мифы. Кто в Рязани получает сверхприбыл...
В этом году отопительный сезон стартовал в первых числа...
29 октября 11:07
30
15 961
Запретительное рядом. Какие ограничения из-за коронавируса ввели для р...
Разбираемся, что в Рязанской области попало под запрет.
23 октября 15:13
37 953
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Назван минимальный штраф по новому КоАП в России
Глава Минюста подчеркнул, что в целом новый КоАП нацелен на предотвращение правонарушений и будет «гуманизирован». В новой редакции кодекса, по его словам, увеличено количество составов, когда люди могут получить 50-процентную скидку по штрафам.

Минимальный размер штрафа по новому Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) составит 500 рублей вместо нынешних 100-300, заявил министр юстиции России Константин Чуйченко. Его слова приводит РИА Новости.

Он также отметил, что по некоторым санкциям размер штрафов уменьшен.

Глава Минюста подчеркнул, что в целом новый КоАП нацелен на предотвращение правонарушений и будет «гуманизирован».

В новой редакции кодекса, по его словам, увеличено количество составов, когда люди могут получить 50-процентную скидку по штрафам.

Предполагается, что новый Кодекс вступит в силу 1 января.

Фото ru.depositphotos.com