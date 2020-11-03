Назван минимальный штраф по новому КоАП в России

Глава Минюста подчеркнул, что в целом новый КоАП нацелен на предотвращение правонарушений и будет «гуманизирован». В новой редакции кодекса, по его словам, увеличено количество составов, когда люди могут получить 50-процентную скидку по штрафам.