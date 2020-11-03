Назван минимальный штраф по новому КоАП в России
Глава Минюста подчеркнул, что в целом новый КоАП нацелен на предотвращение правонарушений и будет «гуманизирован». В новой редакции кодекса, по его словам, увеличено количество составов, когда люди могут получить 50-процентную скидку по штрафам.
Минимальный размер штрафа по новому Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) составит 500 рублей вместо нынешних 100-300, заявил министр юстиции России Константин Чуйченко. Его слова приводит
Он также отметил, что по некоторым санкциям размер штрафов уменьшен.
Глава Минюста подчеркнул, что в целом новый КоАП нацелен на предотвращение правонарушений и будет «гуманизирован».
В новой редакции кодекса, по его словам, увеличено количество составов, когда люди могут получить 50-процентную скидку по штрафам.
Предполагается, что новый Кодекс вступит в силу 1 января.
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