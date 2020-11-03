Минобр прокомментировал возможную «дистанционку» для рязанских школьников

Ранее губернатор Николай Любимов заявил, что детей решили не подвергать дополнительной опасности. Школьникам на десять дней продлили каникулы.

Рязанский минобр сообщил, что школьников не собираются переводить на «дистанционку». Вопрос о форме обучения задала на странице губернатора одна из рязанок.

«Образовательный процесс в школах приостанавливается по эпидпоказаниям, которые устанавливает Роспотребнадзор. Перевод всех образовательных учреждений на дистанционное образование не планируется», — ответили женщине представители ведомства.

Ранее губернатор Николай Любимов заявил, что детей решили не подвергать дополнительной опасности. Школьникам на десять дней продлили каникулы (до 16 ноября).

Детсады работают в прежнем режиме.