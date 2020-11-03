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Mash: Высшую лигу КВН закроют из-за отсутствия прибыли
«КВН-ВЛ» устраивала выступления Высшей лиги в России и зарабатывала на авторских отчислениях от показов. В марте телевизионные показы прервали, рейтинги юмористов стали падать.

Telegram-канал Mash сообщает, что Высшую лигу КВН закроют из-за отсутствия прибыли. Компания, организующая выступления, может остановить проект.

«КВН-ВЛ» устраивала выступления Высшей лиги в России и зарабатывала на авторских отчислениях от показов. В марте телевизионные показы прервали, рейтинги юмористов стали падать.

Компания «КВН-ВЛ» принадлежит Александру Маслякову и его семье. Mash пишет, что у Маслякова есть права на торговый знак и предполагает, что «КВН переродится во что-то другое».