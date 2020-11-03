Любимов наградил волонтеров медалями за борьбу с COVID-19

Приветствуя собравшихся, глава региона отметил, что только в рамках деятельности областного штаба «#МыВместе» с начала пандемии поддержку получили более пяти с половиной тысяч рязанцев.

Во вторник. 3 ноября, рязанский губернатор Николай Любимов наградил волонтеров за борьбу с COVID-19. Он вручил 210 добровольцам медали от имени Президента «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе», сообщил сайт регионального правительства.

Приветствуя собравшихся, глава региона отметил, что только в рамках деятельности областного штаба «#МыВместе» с начала пандемии поддержку получили более пяти с половиной тысяч рязанцев.

Волонтеры работают в call-центрах, организуют помощь гражданам, которые находятся в самоизоляции, ведут разъяснительную работу, помогают докторам и службе социальной защиты. Добровольцы РязГМУ активно участвовали в поквартирных обходах, выявляли тех, кто приезжал в Рязань из других регионов и из-за рубежа. В общей сложности ими проведено около четырех тысяч рейдов.

«Из всех добровольцев больше половины — это работающие люди, которые не остались в стороне и проявили свою гражданскую позицию. Конечно, активно включились и наши общественные объединения. Без вашей поддержки нам было бы очень сложно охватить вниманием всех тех, кому надо помочь. Спасибо вам всем: добровольцам, меценатам, партнерам акции. Уверен, что вместе мы справимся со всеми трудностями», — подчеркнул Николай Любимов.