Касимовцу грозит до двух лет тюрьмы за шесть спиленных деревьев
Инспекторы леснадзора во время обхода угодий услышали неподалеку от села Волчкарь звук бензопилы. В последнее время разрешений на рубку леса в этих местах не выдавали.
Касимовцу грозит до двух лет тюрьмы за шесть незаконно спиленных деревьев. Об этом
Инспекторы леснадзора во время обхода угодий услышали неподалеку от села Волчкарь звук бензопилы. В последнее время разрешений на рубку леса в этих местах не выдавали.
На незаконной делянке нашли следы трактора. По ним полицейские выли к одному из домов в селе. 63-летнего хозяина застали за распилкой свежих бревен.
Трактор, древесину, бензопилу и спилы с пней и бревен, по которым можно идентифицировать орудие преступления, изъяли.
Отмечается, что мужчина спилил шесть деревьев.
На него завели дело по части 1 статьи 260 УК. Касимовцу грозит штраф до 500 тысяч рублей или до двух лет тюрьмы.