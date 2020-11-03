Касимовцу грозит до двух лет тюрьмы за шесть спиленных деревьев

Инспекторы леснадзора во время обхода угодий услышали неподалеку от села Волчкарь звук бензопилы. В последнее время разрешений на рубку леса в этих местах не выдавали.

Касимовцу грозит до двух лет тюрьмы за шесть незаконно спиленных деревьев. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

Инспекторы леснадзора во время обхода угодий услышали неподалеку от села Волчкарь звук бензопилы. В последнее время разрешений на рубку леса в этих местах не выдавали.

На незаконной делянке нашли следы трактора. По ним полицейские выли к одному из домов в селе. 63-летнего хозяина застали за распилкой свежих бревен.

Трактор, древесину, бензопилу и спилы с пней и бревен, по которым можно идентифицировать орудие преступления, изъяли.

Отмечается, что мужчина спилил шесть деревьев.

На него завели дело по части 1 статьи 260 УК. Касимовцу грозит штраф до 500 тысяч рублей или до двух лет тюрьмы.