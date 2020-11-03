Кафе на улице Почтовой грозит закрытие после рейда Роспотребнадзора
Сотрудники Роспотребнадзора и полицейские проверяют, как в общественных местах соблюдают меры, направленные на предотвращение распространения COVID-19.
Кафе на улице Почтовой грозит закрытие после рейда Роспотребнадзора. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщил оперштаб при региональном правительстве.
Специалисты выявили нарушения и собрали материалы для решения вопроса о приостановлении деятельности кафе.
Напомним, сотрудники Роспотребнадзора и полицейские проверяют, как в общественных местах соблюдают меры, направленные на предотвращение распространения COVID-19.