Кафе на улице Почтовой грозит закрытие после рейда Роспотребнадзора

Сотрудники Роспотребнадзора и полицейские проверяют, как в общественных местах соблюдают меры, направленные на предотвращение распространения COVID-19.

Кафе на улице Почтовой грозит закрытие после рейда Роспотребнадзора. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщил оперштаб при региональном правительстве.

Специалисты выявили нарушения и собрали материалы для решения вопроса о приостановлении деятельности кафе.

Напомним, сотрудники Роспотребнадзора и полицейские проверяют, как в общественных местах соблюдают меры, направленные на предотвращение распространения COVID-19.