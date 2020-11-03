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Ефремов решил вернуть часть денег, выплаченных семье погибшего рязанца
Юрист пояснил, что артист будет добиваться возвращения 600 тысяч рублей. Адвокат рассказал, что каждому потерпевшему выплатили по миллиону, но «были переплаты».

Михиал Ефремов решил вернуть часть денег, выплаченных семье погибшего рязанца Сергея Захарова. Об этом РИА Новости заявил адвокат актера Петр Хархорин.

Юрист пояснил, что артист будет добиваться возвращения 600 тысяч рублей. Хархорин рассказал, что каждому потерпевшему выплатили по миллиону, но «были переплаты».

«В частности, Виталий Захаров получил 1,2 миллиона рублей. Кроме того, в ходе рассмотрения дела были направлены еще 400 тысяч рублей, которые они как бы не хотели принимать, эти средства еще не вернулись, — сказал адвокат. — Таким образом, мы хотим вернуть 600 тысяч рублей, за вычетом суммы, потраченной на похороны, это чуть менее 500 тысяч».

По словам Хархорина, Ефремову безразлично, «кто будет эти деньги возвращать».

Ранее СМИ сообщили, что у Ефремова возникли финасовые проблемы.

Напомним, 22 октября Ефремову изменили срок наказания с 8 до 7,5 лет, но актер планирует вновь обжаловать приговор. Его осудили за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на «встречку» и врезался в фургон «Лада», которым управлял рязанец Сергей Захаров. Тот скончался в больнице.