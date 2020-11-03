Число случаев COVID-19 в Рязанской области превысило 11 тысяч

В России зарегистрировали 18 648 новых случаев заболевания коронавирусом.

Число случаев COVID-19 в Рязанской области превысило 11 тысяч. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщил столичный оперштаб.

За сутки в регионе выявили 106 случаев заражения. С начала пандемии их 11 029. Выздоровели 7 880 (+82 за сутки), скончались 63 пациента (летальных случаев за сутки нет).

В России зарегистрировали 18 648 новых случаев заболевания коронавирусом (всего 1 673 686). За сутки выздоровели 15 331 человек (1 251 364), умерли 355 (28 828 с начала пандемии).