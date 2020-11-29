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Вирусолог рассказал об особенности повторного заражения коронавирусом
Человек, который перенес ковид, может заразиться повторно. При этом болезнь будет протекать в легкой форме.

Человек, который перенес ковид, может заразиться повторно. Об этом рассказал в интервью «России-24» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев. При этом болезнь будет протекать в легкой форме. Лукашев напомнил, что респираторными инфекциями, вызываемыми коронавирусами, человек болеет с частотой раз в несколько лет.

«Поэтому и новым коронавирусом повторно заболеть можно, — пояснил он. — В первый раз человек подхватывает инфекцию, так как у него не было антител. Потом у него антитела появились — значит, он встречался с вирусом. А дальше у него антитела остаются, и доказать, что это была вторая встреча, что антител стало больше, намного сложнее», — объяснил специалист.

Он отметил, что в среднем в случае повторных инфекций болезнь протекает легче и не приводит к тяжелым последствиям.