Видео: в Ленобласти произошел взрыв в жилом доме
Хлопок в жилом доме на проспекте Добровольского, дом 22, произошел в 21.40. На месте работают экстренные службы. Момент взрыва попал на видео. На кадрах видна сначала яркая вспышка, а затем с высоты посыпались элементы остекления балкона.
Во Всеволжске Ленинградской области произошел взрыв в жилом доме. Об этом сообщает 5 канал.
Хлопок в жилом доме на проспекте Добровольского, дом 22, произошел в 21.40. На месте работают экстренные службы. Момент взрыва попал на видео. На кадрах видна сначала яркая вспышка, а затем с высоты посыпались элементы остекления балкона.