Видео: в Ленобласти произошел взрыв в жилом доме

Хлопок в жилом доме на проспекте Добровольского, дом 22, произошел в 21.40. На месте работают экстренные службы. Момент взрыва попал на видео. На кадрах видна сначала яркая вспышка, а затем с высоты посыпались элементы остекления балкона.