В Саратове зарезали женщину и ее 4-летнюю дочь

По данным следствия, 29 ноября, в квартире дома по улице Чернышевского города Саратова обнаружено тело 38-летней женщины и ее 4-летней дочери с множественными ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК (убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

В Саратове зарезали женщину и ее 4-летнюю дочь. Об этом сообщает региональный следком. По данным следствия, 29 ноября, в квартире дома по улице Чернышевского города Саратова обнаружено тело 38-летней женщины и ее 4-летней дочери с множественными ножевыми ранениями.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК (убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Сотрудниками органа полиции выполняются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого.