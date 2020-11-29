В Рязанской области за сутки госпитализировали двух детей с ковидом

В больницах находятся всего 483 пациента с COVID-19, в том числе пять детей. Состояние 88 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 351 пациента — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 44 человека, из них 18 подключены к аппаратам ИВЛ.

В Рязанской области за сутки госпитализировали двух детей с ковидом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

В воскресенье, 29 ноября, в больницах находятся всего 483 пациента с COVID-19, в том числе пять детей. Состояние 88 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 351 пациента — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 44 человека, из них 18 подключены к аппаратам ИВЛ.