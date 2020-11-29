В рязанском драмтеатре прошел рейд по проверке масочного режима

Проверялось соблюдение установленных требований в областном театре драмы. Особое внимание уделили организации «входного фильтра», в том числе качеству проведения термометрии, соблюдению масочного режима и социального дистанцирования.

В воскресенье, 29 ноября, в рязанском драмтеатре прошел рейд по проверке масочного режима. Об этом сообщает рязанский оперштаб. Особое внимание проверяющие уделили организации «входного фильтра», измерению температуры, соблюдению масочного режима и социальной дистанции. С нарушителями провели разъяснительные беседы.

«В отношении граждан, которые отказываются от ношения защитных масок в общественных местах, предусмотрено составление протоколов об административных правонарушениях согласно статье 20.6.1 КоАП РФ. Решением суда может быть наложен штраф от 1 000 до 30 000 рублей», — говорится в сообщении.