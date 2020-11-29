В Индии мужчина с коронавирусом вернулся домой после собственной кремации

Покойного передали семье в полиэтиленовом пакете в соответствии с мерами безопасности из-за COVID-19. При этом семье умершего показали тело на расстоянии, поэтому родственники мужчины не смогли разглядеть его лица.

В Индии мужчина с коронавирусом вернулся домой после собственной кремации, передает РИА Новости.

Известно, что 75-летнего пенсионера госпитализировали с положительным тестом на ковид. После семье сообщили о его смерти и выдали тело.

Покойного передали семье в полиэтиленовом пакете в соответствии с мерами безопасности из-за COVID-19. При этом семье умершего показали тело на расстоянии, поэтому родственники мужчины не смогли разглядеть его лица.

Мужчину кремировали, а через пару дней врач позвонил родным пенсионера и сообщил, что их родственник полностью выздоровел.

«Это шок. Ведь мы кремировали чужого человека», — рассказал сын пациента.