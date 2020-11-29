В Индии мужчина с коронавирусом вернулся домой после собственной кремации
Покойного передали семье в полиэтиленовом пакете в соответствии с мерами безопасности из-за COVID-19. При этом семье умершего показали тело на расстоянии, поэтому родственники мужчины не смогли разглядеть его лица.
В Индии мужчина с коронавирусом вернулся домой после собственной кремации,
Известно, что 75-летнего пенсионера госпитализировали с положительным тестом на ковид. После семье сообщили о его смерти и выдали тело.
Покойного передали семье в полиэтиленовом пакете в соответствии с мерами безопасности из-за COVID-19. При этом семье умершего показали тело на расстоянии, поэтому родственники мужчины не смогли разглядеть его лица.
Мужчину кремировали, а через пару дней врач позвонил родным пенсионера и сообщил, что их родственник полностью выздоровел.
«Это шок. Ведь мы кремировали чужого человека», — рассказал сын пациента.