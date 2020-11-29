\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 29
Пнд, 30
Втр, 01
-1°
ЦБ USD 75.86 0.41 28/11
ЦБ EUR 90.46 0.43 28/11
Нал. USD 76.01 / 77.7 16:47
Нал. EUR 90.31 / 91.14 16:47
Новости
Коронавирус
Публикации
Обзор четвертого тура «Лиги Надежды» рязанской НХЛ
Все матчи, проходившие в четвёртом туре закончились кру...
26 ноября 17:52
4 489
Город потребовал оплату «коммуналки» с советов ветеранов, а теперь не...
На столе у председателя Областного совета ветеранов леж...
26 ноября 14:44
5 048
В какой срок должны рассчитать долг по алиментам? Прокуратура отвечае...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
18 ноября 15:56
16 512
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
13 ноября 08:27
33
30 319
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
В Индии мужчина с коронавирусом вернулся домой после собственной кремации
Покойного передали семье в полиэтиленовом пакете в соответствии с мерами безопасности из-за COVID-19. При этом семье умершего показали тело на расстоянии, поэтому родственники мужчины не смогли разглядеть его лица.

В Индии мужчина с коронавирусом вернулся домой после собственной кремации, передает РИА Новости.

Известно, что 75-летнего пенсионера госпитализировали с положительным тестом на ковид. После семье сообщили о его смерти и выдали тело.

Покойного передали семье в полиэтиленовом пакете в соответствии с мерами безопасности из-за COVID-19. При этом семье умершего показали тело на расстоянии, поэтому родственники мужчины не смогли разглядеть его лица.

Мужчину кремировали, а через пару дней врач позвонил родным пенсионера и сообщил, что их родственник полностью выздоровел.

«Это шок. Ведь мы кремировали чужого человека», — рассказал сын пациента.