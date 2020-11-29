В Госдуме предложили стрелять по нарушителям российских границ

Первый заместитель председателя Государственной думы по обороне Александр Шерин отметил, что необходимо отвечать на подобные действия агрессивно. Депутат утверждает, что если «если наши границы кто-то нарушает, то надо уничтожать противника».

Первый заместитель председателя Государственной думы по обороне Александр Шерин призвал жестче реагировать на провокации у российских границ, передает РИА Новости.

Он отметил, что необходимо отвечать на подобные действия агрессивно. Депутат утверждает, что если «если наши границы кто-то нарушает, то надо уничтожать противника».

Депутат отмечает, что России стоит жестко отвечать на провокации, которые происходят у ее границ.