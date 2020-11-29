Ученые из Великобритании оценили российскую вакцину от коронавируса

Профессора университета Лондонской школы гигиены и тропической медицины подчеркнули, что вакцина очень эффективна. «Можем сказать, что этот препарат полезный. И даст хорошие результаты», — заявили ученые.