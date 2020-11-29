В Центре пчеловодства около Рязани обнаружен труп мужчины

Труп гражданина Узбекистана нашел работник учреждения в помещении механической мастерской. Известно, что мигрант пришел на станцию с целью трудоустройства. Мужчине было 59 лет. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

В Центре пчеловодства около Рязани обнаружен труп мужчины. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на следователя Рязанского МСО СУ СКР Данииал Линева.

По его словам, труп нашел работник учреждения в механической мастерской. Им оказался 59-летний гражданина Узбекистана. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Погибший приходил в центр, чтобы устроиться на работу.

Проводится проверка, устанавливается причина смерти.