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Сестре обвиняемого в убийстве из-за ссоры в чате избрали меру пресечения
Женщине до 24 января запрещено пользоваться телефоном и интернетом, общаться с фигурантами уголовного дела и выходить из дома с 22:00 до 10:00. Мелконян подозревают в подстрекательстве, ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Суд избрал меру пресечения сестре Арсена Мелконяна — волгоградца, обвиняемого в убийстве из-за ссоры в родительском чате. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ей избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия, принимая во внимание, что у нее двое маленьких детей», — пояснили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.

Женщине до 24 января запрещено пользоваться телефоном и интернетом, общаться с фигурантами уголовного дела и выходить из дома с 22:00 до 10:00.

Мелконян подозревают в подстрекательстве, ей грозит до 12 лет лишения свободы.