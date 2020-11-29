Путин отругал чиновников без шапок

Совещание прошло еще 27 ноября, перед началом видеосвязи чиновники сняли шапки и капюшоны, несмотря на двадцатиградусный мороз. «Наденьте шапки, холодно — уши замерзнут. Серьезно, оденьтесь. Ну что вы? Заболеете еще, не хватало», — сказал президент.

Президент Владимир Путин во время совещания по ситуации в Усолье-Сибирском сделал замечание чиновникам, которые стояли без шапок. Об этом сообщают « Вести ».

Совещание прошло еще 27 ноября, перед началом видеосвязи чиновники сняли шапки и капюшоны, несмотря на двадцатиградусный мороз. «Наденьте шапки, холодно — уши замерзнут. Серьезно, оденьтесь. Ну что вы? Заболеете еще, не хватало», — сказал президент.

Позже мэр Усолья-Сибирского признался, мог потерпеть полчаса без шапки ради общения с Путиным.