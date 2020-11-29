Психолог рассказал, как побороть зависимость от смартфона

Врач сообщил, что человек все время держит смартфон в руках из-за измененного состояния сознания. И чтобы вернуть человека в реальность, это состояние необходимо «разбить».

Психолог Дмитрий Синарев. рассказал, как побороть зависимость от смартфона, сообщает агентство « Прайм ».

Врач подчеркнул, что отвлечь человека от телефона сложно, но возможно. По его мнению, есть один надежный способ по переключению внимания собеседника на реальную беседу.

Врач сообщил, что человек все время держит смартфон в руках из-за измененного состояния сознания. И чтобы вернуть человека в реальность, это состояние необходимо «разбить», рассказал Синарев.

Психолог уверяет, что достаточно просто достать свой телефон и предложить оппоненту убрать аппараты в сторону вместе.

«При этом собеседник может смутиться, но его внимание точно будет отвлечено от устройства» — говорится в сообщении.