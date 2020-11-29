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Появилось второе видеообращение стрелка, убившего жену в Калининграде
Его жена общалась с молодым человеком на четыре года младше нее. У них был роман с планами на будущее. В его распоряжении оказалась их переписка, которая «еще выбила мужчину из колеи».

Житель Кемеровской области, застреливший бывшую жену в Калининграде и покончивший с собой, по всей видимости, при помощи сервисов отложенных публикаций выложил вторую часть своего видеообращения. Об этом сообщает Life.

По его словам, жена давно хотела выбраться из Сибири и ждала подходящего момента, несмотря на то что в его адрес никаких претензий в открытую не высказывалось. Напротив, мужчина отметил, что они продолжали жить как муж и жена вплоть до переезда женщины в Калининград.

После этого им удавалось встречаться и вести себя более-менее как раньше, когда мужчина осенью перебрался вслед за ними. Он надеялся на воссоединение с семьей. Он также рассказал, что с начала мая женщина общалась с молодым человеком на четыре года младше нее. У них был роман с планами на будущее. В его распоряжении оказалась их переписка, которая «еще больше выбила мужчину из колеи».

«Она мне испортила жизнь, на тот свет я один не пойду… В Кемеровской области я заработал денег с одной целью, чтобы вернуться сюда и наказать. Она будет здесь жить и радоваться, третьего ребенка родит… а я растоптан и унижен, брошен и обманут. Конечно, плохо, что сделаю, детей сиротами оставлю, но ничего, тёща с тестем, которые могли всё это предотвратить, пусть воспитывают», — рассказал мужчина в видеообращении.

Напомним, что убийство было совершено 26 ноября. 37-летний мужчина подкараулил бывшую жену у дома на улице Чернышевского в Калининграде и застрелил из охотничьего ружья. Когда она умерла, Александр покончил с собой. Десятилетняя дочь и четырёхлетний сын женщины в это время были в квартире, они не пострадали. Их забрала мать убитой.