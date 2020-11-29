Появились подробности ДТП со сбитым человеком под Рязанью

Известно, что мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм он скончался на месте ДТП.

Появились подробности ДТП со сбитым насмерть человеком под Рязанью. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло в субботу, 28 ноября, примерно в 18:00, в Шиловском районе на 293-м километре автодороги М5 Урал.

63-летний житель города Томска на грузовом автомобиле Renault с полуприцепом сбил 44-летнего шиловца.

Известно, что мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм он скончался на месте ДТП.