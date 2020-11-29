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Николай Любимов показал фотографию с мамой
Губернатор также отметил, что мама всегда была для него настоящим примером, человеком, который дал жизненные ориентиры, повлиял на выбор профессии. Глава региона подчеркнул, что женщина долгие годы преподавала в профтехучилище.

Губернатор Николай Любимов показал фотографию с мамой. Снимок он опубликовал у себя на странице «ВКонтакте».

«Сегодня День матери, прекрасный повод поздравить самого близкого человека — маму», — отметил Любимов.

Губернатор также отметил, что мама всегда была для него настоящим примером, человеком, который дал жизненные ориентиры, повлиял на выбор профессии.

Глава региона подчеркнул, что женщина долгие годы преподавала в профтехучилище.

«Проходят годы, но для меня и сейчас очень важна ее забота и поддержка, это то, что дает мне силы и помогает справляться с трудностями», — сообщил Николай Любимов.

Глава региона пожелал всем матерям счастья, здоровья и благополучия.