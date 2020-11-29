Награждение победителей премии «Легкий стиль» пройдет в новом формате

Премию «Легкий стиль» учредили семь лет назад в память о Дмитрии Проскурине, одном из самых ярких рязанских журналистов своего поколения. Награда вручается в день его рождения или накануне, если 1 декабря попадает на выходной.

Во вторник, 1 декабря, в Рязани пройдет церемония награждения победителей независимого журналистского конкурса «Легкий стиль». Об этом пишет «Новая Газета».

Премию «Легкий стиль» учредили семь лет назад в память о Дмитрии Проскурине, одном из самых ярких рязанских журналистов своего поколения. Награда вручается в день его рождения или накануне, если 1 декабря попадает на выходной.

Председателем жюри «Легкого стиля» стала мать Дмитрия Светлана.

Награды вручат в пяти номинациях. Имена победителей огласят 1 декабря.

Напомним, в прошлом году в номинации «Дойти до самой сути» победила журналистка РЗН. инфо Юлия Полушина — автор расследования «Ящики с „двойным“ дном. Кто собирает деньги на улицах в помощь больным детям?».

Справка

Дмитрий Проскурин умер летом 2012 года от последствий падения со скалы в Крыму. Ему было всего 32 года, но его удивительное чувство юмора и стиля до сих пор ориентир для многих коллег.