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Глава «Вектора» назвал срок окончания пандемии коронавируса
Об этом заявил глава государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов. По его мнению, пандемия закончится после того, как сформируется достаточный коллективный иммунитет, для которого необходимо привить около половины населения.

Пандемия коронавируса закончится в 2021 году. Об этом заявил глава государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов, сообщает РИА Новости.

По его мнению, пандемия закончится после того, как сформируется достаточный коллективный иммунитет, для которого необходимо привить около половины населения. Ранее сообщалось, что «Вектор», разработавший вакцину «ЭпиВакКорона», создаст еще три препарата от коронавируса. Среди них есть пептидная вакцина, рекомбинантная на основе вируса везикулярного стоматита; рекомбинантная вакцина на основе вируса гриппа А; рекомбинантная вакцина на основе вируса кори.