Еще 118 рязанцев заразились COVID-19

Всего в области зарегистрировано 13 945 заболевших. В России выявили 26 683 новых случаев заражения (2 269 316), выздоровели 21 987 пациентов (1 761 457).

Еще 118 рязанцев заразились COVID-19. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщил федеральный оперштаб.

Всего в области зарегистрировано 13 945 заболевших. 11569 человек выздоровели, 89 пациентов скончались.

В России выявили 26 683 новых случаев заражения (2 269 316), выздоровели 21 987 пациентов (1 761 457), умерли 459 (39 527).