Эксперт рассказал, какую воду из бутылок опасно пить

Россияне должны обращать внимание на герметичность упаковки. Эксперт сообщила, что самые безопасные — стеклянные бутылки.

Эксперт Роскачества Елена Саратцева рассказала, какую воду из бутылок опасно пить, передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что нужно обращать внимание на цвет и запах воды. Если два этих фактора вызывают сомнения, то пить такую воду не стоит, так как в ней превышено содержание микробов.

Кроме того, россияне должны обращать внимание на герметичность упаковки. Эксперт сообщила, что самые безопасные — стеклянные бутылки.