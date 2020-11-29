Эксперт рассказал, какую воду из бутылок опасно пить
Россияне должны обращать внимание на герметичность упаковки. Эксперт сообщила, что самые безопасные — стеклянные бутылки.
Эксперт Роскачества Елена Саратцева рассказала, какую воду из бутылок опасно пить,
Она подчеркнула, что нужно обращать внимание на цвет и запах воды. Если два этих фактора вызывают сомнения, то пить такую воду не стоит, так как в ней превышено содержание микробов.
Кроме того, россияне должны обращать внимание на герметичность упаковки. Эксперт сообщила, что самые безопасные — стеклянные бутылки.