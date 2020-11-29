Опубликовано видео с места ДТП с участием полицейской машины
Напомним, по версии полиции, УАЗ двигался с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. По факту ДТП проводится проверка.
Опубликовано видео с места ДТП с участием полицейской машины. Ролик разместили на видеохостинге Youtube.
ДТП произошло в воскресенье, 29 ноября, на улице Грибоедова. Напомним, по версии полиции, УАЗ двигался с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.
По факту ДТП проводится проверка.