Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

По данным синоптиков, днем 29 ноября на территории области местами ожидается усиление юго-восточного ветра порывами 12-17 метров в секунду. Жителей региона призвали быть осторожными и соблюдать правила ПДД.