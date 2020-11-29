Бизнесмен оценил в миллиард ущерб «М5 Молла» от пожара

Владелец батутного центра, который стал эпицентром возгорания. рассказал, что оборудование только в батутном центре оценивается в 3,5 млн рублей. «В торговом центре стоит сильный запах гари. Из-за этого вся одежда в магазинах испортилась, теперь придется закупать новую», — отметил бизнесмен.

Бизнесмен оценил в миллиард ущерб «М5 Молла» от пожара. Об этом на своем YouTube-канале заявил Вячеслав Зенин, владелец батутного центра, который стал эпицентром возгорания.

Зенин рассказал, что оборудование только в батутном центре оценивается в 3,5 млн рублей. «В торговом центре стоит сильный запах гари. Из-за этого вся одежда в магазинах испортилась, теперь придется закупать новую. Плюс пострадало само здание центра (рухнул потолок, обвалилась стена). Убытки просто огромные и все из-за несчастного случая», — отметил бизнесмен.

Напомним, 12 ноября в торговом центре произошел крупный пожар. Ему присваивали третью категорию сложности. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Пострадавших и жертв нет.