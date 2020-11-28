Житель Спасского района поджег дом пожилой родственницы

В селе Ижевское Спасского района горел дом 67-летней пенсионерки. Причиной пожара стал поджог, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В селе Ижевское Спасского района горел дом 67-летней пенсионерки. Причиной пожара стал поджог, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Выяснилось, что у пожилой женщины произошел конфликт с 19-летним родственником. Тот затаил обиду и долго не появлялся. Однако когда пенсионерка ушла, молодой человек пробрался в дом и подпалил мебель. Злоумышленника заметили очевидцы.

Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК.