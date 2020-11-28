Заключенному рязанской колонии передали конфеты с наркотиками
В конфетах обнаружили два спрятанных комкообразных вещества. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН.
Заключенному рязанской ИК-2 передали шоколадные конфеты с наркотиками. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН.
Ранее судимого мужчину, который принес сладости, задержали около комнаты приема передач. В конфетах обнаружили два спрятанных комкообразных вещества.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228 УК.