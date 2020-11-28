В России вся семья новорожденного умерла из-за коронавируса за неделю
По информации издания, мать успела назвать ребенка Кирей. Он родился с весом 2 килограмма и ростом 49 сантиметров.
В Санкт-Петербурге 36-летняя женщина, находившаяся на искусственной вентиляции легких из-за коронавируса, на 32 неделе беременности родила сына, после чего скончалась. Ребенка удалось спасти врачам Боткинской больницы, пишет «
По информации издания, мать успела назвать ребенка Кирей. Он родился с весом 2 килограмма и ростом 49 сантиметров. Известно, что 5 ноября от коронавируса умер 64-летний отец роженицы, а 12 ноября — мать.
У новорожденного остались только дальние родственники.