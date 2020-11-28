В России упростили правила оформления инвалидности

Чтобы установить или подтвердить инвалидность, нужно пройти медико-социальную экспертизу. Направление на нее выдает поликлиника с указанием результатов медобследований.

В России упростили правила оформления инвалидности. Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовали на сайте Правительства в субботу, 28 ноября.

Чтобы установить или подтвердить инвалидность, нужно пройти медико-социальную экспертизу. Направление на нее выдает поликлиника с указанием результатов медобследований.

Если раньше в направлении не были указаны все необходимые данные, то человеку приходилось снова идти в поликлинику за ними. Теперь специалисты бюро медико-социальной экспертизы будут самостоятельно возвращать направление в поликлинику с указанием недостающей информации. При этом возврат не должен занимать более трех рабочих дней, а поликлинике дается для ответа 14 дней.

Новые правила начнут действовать после 1 марта 2021 года, когда отменят временный порядок оформления инвалидности, введенный на фоне пандемии.