В МЧС рассказала о пострадавших на ночном пожаре в центре Рязани
На пожаре, который произошел в ночь на 28 ноября на улице Ленина, пострадали двое. Напомним, пожар в многоквартирном доме тушили два расчета.
На пожаре, который произошел в ночь на 28 ноября на улице Ленина, пострадали двое 35-летних мужчин. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Рязанцев госпитализировали с предварительным диагнозом «отравление угарным газом».
Напомним, пожар в многоквартирном доме тушили два расчета.