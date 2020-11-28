В Казахстане перевернулся автобус с 40 пассажирами
Виновником аварии, по предварительным данным, является водитель автомобиля Mercedes, который вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. В результате ДТП пострадала 65-летняя пассажирка автобуса, ее с различными травмами госпитализировали в больницу.
В Казахстане перевернулся автобус с 40 пассажирами,
ДТП произошло на трассе недалеко от поселка Новодолинский в Карагандинской области.
В кювет опрокинулся пассажирский автобус маршрута №121 под управлением 29-летнего водителя.
Виновником аварии, по предварительным данным, является водитель автомобиля Mercedes, который вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.
В результате ДТП пострадала 65-летняя пассажирка автобуса, ее с различными травмами госпитализировали в больницу.