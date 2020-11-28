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В двух рязанских колониях незаконно составляли характеристики заключенных и смягчали им наказание
Об этом сообщил сайт областной прокуратуры. По факту выявленных нарушений внесли представление об их устранении, оно находится на рассмотрении.

В двух рязанских колониях незаконно составляли характеристики заключенных и смягчали им наказание. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Проверка показала, что сотрудники ИК-3 и ИК-5 не отображали в характеристиках информацию о поощрениях и взысканиях некоторых осужденных. Поэтому документы и принятые по ним решения не были объективными.

Кроме того, комиссии колоний необоснованно заменяли заключенным неотбытую часть лишения свободы более мягким видом наказания.

По факту выявленных нарушений внесли представление об их устранении, оно находится на рассмотрении.