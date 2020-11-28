Видео: трое полицейских погибли в ДТП во Владимирской области
Причины трагедии выясняются. По предварительной информации, водитель иномарки мог отвлечься от движения или уснуть за рулем.
Трое сотрудников ГИБДД погибли в ДТП в районе населенного пункта Камешково под Владимиром. По данным
В Сети появилась запись с камер наблюдения. На кадрах видно, как иномарка, в которой во внеслужебное время ехали правоохранители, на полной скорости влетела в грузовик. Полицейские погибли на месте, водитель самосвала пострадал.
Причины трагедии выясняются. По предварительной информации, водитель иномарки мог отвлечься от движения или уснуть за рулем.