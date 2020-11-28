Скончались еще двое рязанцев с коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали 27 100 новых случая. Об этом сообщил столичный оперштаб в субботу, 28 ноября.
Скончались еще двое рязанцев с коронавирусом. За сутки в регионе выявили 119 заболевших, сообщил столичный оперштаб в субботу, 28 ноября.
С начала пандемии заразились 13 827 жителей области, вылечились 11 344 (269 за сутки), умерли 89 пациентов (2 за сутки).
В России за сутки зарегистрировали 27 100 новых случая (2 242 633), выздоровели 27 296 человека (1 739 470), умерли 510 пациентов (39 068).