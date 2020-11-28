Скончалась рязанский скульптор Наталья Тюкина
Скульптор родилась в Рязани в 1946 году. Училась в Рязанском художественном училище и Московском высшем художественно-промышленном училище.
Скончалась рязанский скульптор, заслуженный художник России Наталья Тюкина,
Натальи Тюкиной не стало 27 ноября.
Скульптор родилась в Рязани в 1946 году. Училась в Рязанском художественном училище и Московском высшем художественно-промышленном училище. С 1983 по 2018 год преподавала рисунок в Рязанском художественном училище имени Вагнера.
Также скульптор участвовала в областных, региональных, всероссийских и международных выставках.