Скончалась рязанский скульптор Наталья Тюкина

Скульптор родилась в Рязани в 1946 году. Училась в Рязанском художественном училище и Московском высшем художественно-промышленном училище.

Скончалась рязанский скульптор, заслуженный художник России Наталья Тюкина, сообщили в группе «ВКонтакте» музея-заповедника «Рязанский кремль».

Натальи Тюкиной не стало 27 ноября.

Скульптор родилась в Рязани в 1946 году. Училась в Рязанском художественном училище и Московском высшем художественно-промышленном училище. С 1983 по 2018 год преподавала рисунок в Рязанском художественном училище имени Вагнера.

Также скульптор участвовала в областных, региональных, всероссийских и международных выставках.