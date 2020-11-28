СК начал проверку из-за инцидента с пьяной компанией и работником скорой в Сасове

Известно, что вызов по адресу микрорайон Южный, дом 40 поступил в 18:25 — задыхалась 44-летняя женщина. На месте врачи визуально установили, что пациентка находится в состоянии средней тяжести, друзья женщины помогли доставить ее до машины.

СК начал проверку из-за инцидента с пьяной компанией и работником скорой в Сасове, сообщили на сайте регионального следкома.

Известно, что вызов по адресу микрорайон Южный, дом 40 поступил в 18:25 — задыхалась 44-летняя женщина. На месте врачи визуально установили, что пациентка находится в состоянии средней тяжести, друзья женщины помогли доставить ее до машины.

«Их сопровождала соседка с явными признаками алкогольного опьянения, которая активно мешала медикам», — говорится в сообщении.

По словам фельдшера, соседка светила ей в глаза фонариком мобильного телефона.

Пациентка скончалась в скорой. Причину ее смерти установят после вскрытия.

Фельдшер написала заявление в полицию, проводится проверка.

«Следователями выполняется комплекс проверочных мероприятий, необходимых для установления всех обстоятельств и причин произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, опрашиваются очевидцы, изъята необходимая медицинская документация», -говорится в сообщении.