Синоптики пообещали рязанцам снег с дождем в воскресенье

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. На дорогах местами гололедица.

Синоптики пообещали рязанцам снег с дождем в воскресенье, сообщили на сайте регионального МЧС.

В воскресенье, 29 ноября, в Рязанской области будет облачно.

Временами осадки (мокрый снег, дождь). Местами туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.

Температура воздуха по области ночью −1, +4, днем 0, +5 градуса.