Синоптики пообещали рязанцам снег с дождем в воскресенье
Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. На дорогах местами гололедица.
Синоптики пообещали рязанцам снег с дождем в воскресенье,
В воскресенье, 29 ноября, в Рязанской области будет облачно.
Временами осадки (мокрый снег, дождь). Местами туман. На дорогах местами гололедица.
Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.
Температура воздуха по области ночью −1, +4, днем 0, +5 градуса.